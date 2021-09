The Last 20: i primi nomi dei relatori presenti all’evento in Alto Molise

Fervono i preparativi per The Last 20, il summit sugli ultimi 20 paesi della Terra. Tanti i temi di discussione che saranno affrontati nei tavoli che si terranno ad Agnone e Castel del Giudice il 19 settembre prossimo. Tante le persone che attraverso le loro testimonianze animeranno il dialogo tra i partecipanti.

Il Rappresentante afgano nonché Vicepresidente dell’associazione degli afgani in Italia Mohammad Idrees Jamali, la missionaria in Repubblica Centrafricana Suor Elvira Tutolo e Francesco Barone, portavoce del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, sono tre degli ospiti dei tavoli che prenderanno luogo nei due comuni altomolisani.

La missionaria di origini termolesi opera da 30 anni in Centrafrica dedicando la sua vita all’aiuto dei bambini per cercare loro una famiglia e salvarli dal mondo della strada e delle armi.

Barone è invece il portavoce del Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, il quale ha posto grande attenzione alla catastrofe umanitaria registrata in Congo. Una delle sue dichiarazioni più toccanti è legata proprio al concetto di pace: «L’educazione alla pace si affianca all’educazione alla democrazia, alla libertà, alla legalità, all’affettività. È orientata al rispetto alla vita, al rispetto dell’essere umano e della sua dignità. Senza eccezioni. Mai».