Disturbo della quiete pubblica, sequestrati impianti di riproduzione musicale nel Chietino

I militari della sezione operativa del Nor Carabinieri di Chieti, a seguito di reiterate violazioni in ordine al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, accertate anche a mezzo di apparecchiature tecniche, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Chieti su richiesta del p.m. della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini e pienamente condiviso il quadro indiziario refertato dagli investigatori della compagnia teatina, relativo al sequestro degli impianti di riproduzione musicale in uso ai locali situati in Chieti scalo. I Carabinieri della compagnia di Chieti proseguiranno i controlli in tutta la stagione estiva segnalando alla magistratura teatina e all’autorità amministrativa le eventuali violazioni riscontrate.

