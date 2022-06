Diventa cuoco con gli chef stellati d’Abruzzo, via ai corsi formativi

Gli chef stellati abruzzesi, conosciuti in Italia e all’estero, tra i docenti dell’edizione 2022 del corso per cuoco promosso da Academy ForMe, la scuola di formazione di Confartigianato Chieti L’Aquila. Il corso, riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, prenderà il via a settembre.

A tenere una parte delle lezioni saranno Marcello e Mattia Spadone, rispettivamente padre e figlio, titolari del ristorante una stella Michelin “La Bandiera” di Civitella Casanova (Pescara), Davide Pezzuto, chef del ristorante diffuso una stella Michelin D. One, nel borgo di Montepagano a Roseto degli Abruzzi (Teramo), e ancora William Zonfa chef stellato aquilano itinerante, fondatore del progetto Pregiata Abruzzese. Ma non è finita qui: anche lo chef tre stelle Michelin Niko Romito ha voluto dare il suo contributo al corso e terrà ai futuri cuochi una lezione speciale alla presenza, tra l’altro, dei giornalisti, durante la quale racconterà la sua storia e le tappe della sua carriera.

Obiettivo delle attività formative, attraverso un percorso fatto di pratica e teoria, è formare la figura del cuoco professionale capace di inserirsi all’interno del mondo della ristorazione. Gli aspiranti cuochi potranno apprendere le tecniche di base e quelle avanzate del mondo della cucina e tutti gli strumenti fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 718 ore, di cui 518 d’aula e 200 di tirocinio presso i ristoranti d’eccellenza abruzzesi, e permette il conseguimento del Certificato di qualificazione professionale ai sensi del D.lgs 13/13.

Oltre agli chef, il corpo docente è composto da esperti del settore della ristorazione e rinomati professionisti. I cuochi che hanno frequentato i precedenti corsi attualmente risultano tutti occupati e alcuni di loro hanno anche aperto una propria attività.

“Si tratta di un corso di alta formazione, alla presenza di vere e proprie eccellenze abruzzesi, che garantisce una percentuale di occupabilità pari al cento per cento, cioè certa, sicura e ben remunerata – spiega il direttore di Academy ForMe e di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – E’ una formazione specifica e trasversale, spendibile in qualsiasi contesto lavorativo, sia italiano sia straniero. Da non dimenticare, poi, l’opportunità dello stage, un’esperienza sul campo che verrà fatta in ristoranti selezionati, tutti abruzzesi, e che va a completare il quadro formativo degli allievi. Insomma, abbiamo pensato questo corso con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità e, al contempo – conclude – per offrire opportunità lavorative concrete a tutti coloro che vi parteciperanno”.