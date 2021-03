Covid Agnone, aumentano i guariti. Saia: «Nei prossimi giorni vaccinazioni a domicilio»

«Continua il trend di crescita del numero di guariti sul nostro territorio; ad oggi contiamo 34 positivi. Con il ritorno in zona arancione non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, il Covid continua a circolare. Il proseguire della campagna vaccinale, però, ci conforta. Nei prossimi giorni, il nucleo vaccinale di Agnone si muoverà nei Comuni limitrofi per la somministrazione delle dosi agli anziani impossibilitati a spostarsi verso la nostra cittadina. Siamo pronti a ricevere nuove dosi per continuare la campagna sui soggetti fragili e a rischio».

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, nel consueto report settimanale.