Dolci natalizi, panettone alla mela zitella di Gerri approda sulla riviera adriatica

Il panettone alla mela zitella sbarca sulle coste dell’Adriatico. La bontà dolciaria partorita in alto Molise dall’idea del maestro pasticciere Germano Labbate, per tutti Gerri, sarà il punto di forza nel temporary shop che domani, sabato 23 ottobre, inaugura a Pescara nella centralissima via Nicola Fabrizi a due passi da Piazza Salotto.

Il temporary shop di Gerri apre domani a Pescara in via Nicola Fabrizi

Nel punto vendita allestito con gusto ed eleganza da Anna Cacciavillani, brillante wedding planner, i pescaresi, oltre al soffice panettone natalizio arricchito con il pregiato frutto dell’alto Molise, troveranno una infinita schiera di dolci tipici del territorio molisano che vanno dalle rinomate ostie, ai gustosi mostaccioli, passando per i più classici biscotti secchi. Proprio qualche mese fa a promuovere a pieni voti le creazioni di Gerri ed in particolare il panettone alla zitella, l’influencer nonché giornalista televisiva, Selvaggia Lucarelli ospite ad Agnone della pasticceria in via Roma. Insomma, a tutti i buongustai pescaresi un consiglio: fate un salto da Gerri, non ve ne pentirete!