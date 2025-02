Domenico Venditti confermato alla guida del Sindacato Italiano Balneari

Si è svolta questa mattina a Termoli l’assemblea regionale del SIB, il Sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio, per il rinnovo degli organi sociali. Al termine della giornata, coordinata dal direttore regionale Confcommercio Irene Tartaglia, c’è stata la riconferma di Domenico Venditti, alla guida del sindacato e l’elezione del consiglio direttivo composto da Annalisa Glave, Massimo Balante, Carlo Ricchi e Anna Izzi.

Dall’assemblea è emersa la volontà di proseguire il lavoro intrapreso a livello regionale e nazionale, in continuità con il mandato precedente, con l’obiettivo di tutelare le aziende molisane e i lavoratori che operano nel settore balneare che è trainante per il turismo e l’economia molisana. Nel corso dell’assemblea, inoltre, è stata ribadita con forza la necessità di ottenere una legge per la corretta applicazione della Direttiva Bolkestein, che fornisca maggiori certezze agli imprenditori costretti ad operare oggi nella più totale insicurezza.