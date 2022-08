Donna 47enne si allontana da Casa famiglia di Villacanale, scattate le ricerche

Scattate le ricerche di una donna 47enne che ieri sera non ha fatto rientro nella struttura della Casa famiglia di Villacanale (Agnone) dove è ospite. A cercarla i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Agnone con l’ausilio di un elicottero. A quanto pare la donna si sarebbe allontanata intorno le ore 19 di ieri. L’ultimo avvistamento in un bar di Belmonte del Sannio dove avrebbe consumato una bevanda prima di far perdere le proprie tracce. Sembrerebbe che la 47enne avrebbe detto a qualcuno di volersi recare ad Isernia. Una ipotesi tutta da confermare. Non vedendola rientrare, alle ore 21, i responsabili della Casa famiglia hanno allertato le forze dell’ordine. Intanto il sindaco di Belmonte del Sannio, Anita Di Primo ha messo a disposizione i locali del Comune come base di appoggio per Vigili del fuoco e uomini dell’Arma.

(seguiranno aggiornamenti)