Donna in strada con il volto sanguinante, arrestato il marito: per lui solo un divieto di avvicinamento alla vittima

Avezzano (AQ) – una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri interviene alla richiesta di aiuto di una donna aggredita dal marito. Il fatto è accaduto la scorsa settimana, in pieno giorno a due passi dal centro città. E nel mentre l’operatore della centrale rassicurava l’interlocutrice, che al telefono riferisce dell’aggressione subita, la pattuglia arriva in soccorso della vittima fuggita dal suo aggressore e riparata in strada.

La donna, con il volto ancora sanguinante, riceve i primi aiuti dai militari, quindi affidata alle cure dei medici del 118, che riscontreranno la frattura del setto nasale.

L’immediatezza dell’intervento da parte dei carabinieri permette di ricostruire con esattezza i gravi fatti occorsi alla coppia, a cui, in base agli accertamenti ancora in fase di completamento, si sommerebbero anche dei trascorsi sentimentali di natura turbolenta.

L’operato dei militari intervenuti ha permesso di stabilire importanti elementi probatori che hanno contestualizzato l’accaduto, fornendo, così, spunto alle operazioni di arresto dell’uomo colto flagrante per il reato di maltrattamenti nei confronti della consorte.

L’arrestato è stato, poi, condotto in carcere, non prima, però, dell’avviso al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano che ha richiesto la convalida degli atti al Giudice competente.

Nei termini previsti, il GIP presso il Tribunale di Avezzano ha convalidato l’arresto nei confronti dell’aggressore, applicando, infine, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima .