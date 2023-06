Luigi Bersani oggi pomeriggio ad Agnone a parlare di lotta alle disuguaglianze sociali

«Ho il piacere di annunciare che oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso la sala convegni di Palazzo Bonanni, si terrà una conferenza di grande interesse nell’ambito del ciclo di incontri “Per una società aperta”. L’onorevole Luigi Bersani terrà una relazione sul tema “La lotta alle disuguaglianze“, evento organizzato dalla diocesi di Trivento in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise e con il patrocinio del comune di Agnone».

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, che volentieri ha concesso il patrocinio del Municipio all’interessante convegno che vedrà come ospite d’eccezione Luigi Bersani. L’evento prevede l’introduzione di Saverio La Gamba e la moderazione di Luciano Settimio, alla presenza di monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento.

«Si tratta di un’opportunità unica per riflettere sulle disuguaglianze e sulle possibili soluzioni per contrastarle. – commenta il sindaco Saia – Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Agnone come sede dell’evento e invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi. Siamo certi che la conferenza rappresenterà un’occasione di grande arricchimento culturale per la nostra comunità e per tutti coloro che vorranno partecipare».