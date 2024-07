Dopo 34 anni niente ‘Corsalonga’ a Staffoli, l’evento western rinviato all’anno prossimo

Sull’incantevole altopiano di Staffoli, tra le località di Agnone e Vastogirardi, niente Corsalonga quest’anno. La manifestazione equestre, appuntamento fisso durante la settimana di ferragosto, non è stata inserita nell’abituale cartellone estivo messo in campo da Comune e Pro loco di Agnone. Giunta alla sua trentaquattresima edizione, la ‘Corsalonga Western Show’, non si svolgerà per problemi di natura organizzativa come sottolinea Tiberio Sciulli tra i principali promotori dell’evento capace di attirare migliaia di addetti ai lavori, vacanzieri e curiosi provenienti da tutta la Penisola.

“Dopo 34 anni consecutivi abbiamo deciso di prenderci una pausa per ricaricare le batterie – ha detto Sciulli a Primo Piano Molise -. Dispiace soprattutto per i tanti appassionati che nella settimana di ferragosto frequentano i nostri meravigliosi posti e borghi”. Ma il raduno equestre, con musica country e gastronomia tipica è solo rinviato. “Ripartiremo con maggiore vigore ed entusiasmo l’anno prossimo” aggiunge Sciulli che nel frattempo anticipa quali saranno le prossime iniziative. “Il 12 e 13 agosto prenderà forma ‘Molise in quota’ una manifestazione fortemente voluta dai comuni dell’area e finanziata in quota parte dalla Regione, che esalterà le eccellenze del nostro territorio, dall’enograstronomia all’artiginato. Al momento sono numerose le adesioni pervenute dall’intero Molise. Inoltre non mancheranno convegni, spettacoli e concerti musicali senza dimenticare i più piccoli ai quali saranno riservati spazi e giochi. Non da ultimo a Staffoli arriverà una mongolfiera che consentirà a quanti vorranno salire a bordo di poter volare per ammirare un paesaggio unico”.

Non è tutto, perché il 14-15 e 16 agosto lo staff di ‘Staffoli Horses’ assicurerà ai tanti amanti della natura una calorosa accoglienza e proposte di ogni genere che vanno dalle passeggiate tra i boschi ad oltre mille metri di altitudine, ad escursioni, giri a cavallo e naturalmente buon cibo. Insomma la Corsalonga non ci sarà, ma da quanto sembra di capire, l’alternativa appare molto valida. Certo, il fascino di un’atmosfera western fatta di rodei, mandrie da catturare e cowboys mancherà, ma il tutto è solo rinviato all’anno prossimo. Dopotutto l’attesa del piacere è il piacere stesso, come diceva qualcuno…