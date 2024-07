Fiocco rosa in casa D’Agnillo-Carà. A Milano la cicogna ha portato la piccola Greta per l’indescrivibile gioia di papà Daniel D’Agnillo di Agnone e mamma Aurora Carà. Ai neo genitori e in particolare ai nonni Bruno e Silvana gli auguri più sentiti da parte di amici e dalla redazione de l’Eco online.

