Doppio derby abruzzese e molisano, al “Civitelle” i Giovanissimi danno spettacolo

Un pubblico numeroso, caloroso ed entusiasta ha assistito, domenica scorsa, alla decima edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Agnone – L’ Atene del Sannio” categoria Giovanissimi 2008 – 2009. Quattro le società partecipanti delle quali due molisane, U.S. Venafro e Olympia Agnonese, e due abruzzesi, Virtus Vasto e Asd Cupello.

«Le quattro squadre si sono incontrate in un quadrangolare; le prime due classificate, U.S. Cupello nel primo incontro contro l’Olympia Agnonnese per 3- 2 e la Virtus Vasto nel secondo incontro con U.S. Venafro per 4 – 0, hanno disputato la finale. – spiegano dalla società agnonese – La finalissima ha premiato i ragazzi della Asd Cupello che hanno vinto per 7 – 6 contro la Virtus Vasto in un derby tutto abruzzese , al termine dei calci dei rigore e dopo aver disputato i due tempi supplementari da 10’ minuti perché la partita era finita in parità 2 – 2. Una bella sfida, avvincente e molto equilibrata, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente sugli spalti, con tanti genitori arrivati sia da Vasto che da Cupello. La finale per il 3° e 4° posto è stata vinta dai ragazzi dell’Olympia per 6- 1 sul Venafro».

Al termine delle gare, prima della premiazione, il consigliere comunale con delega allo sport, Franco Marcovecchio, a nome dell’amministrazione comunale di Agnone ha voluto ringraziare «le società partecipanti, i ragazzi e gli allenatori per le belle prove di sport e di lealtà che hanno dato in campo», ma anche la società organizzatrice e in particolare il responsabile del settore giovanile Fernando Sica che «ha curato l’organizzazione del torneo in ogni dettaglio, insieme a mister Brisotto».

Il responsabile del settore giovanile Sica ha invece voluto ringraziare «tutte le società che hanno aderito all’iniziativa, tutti gli enti che hanno dato il loro contributo e in particolare la Regione Molise, il Comitato F.I.G.C. Regionale e Provinciale, il Comune di Agnone, la Pro-loco e l’associazione del teatro Italo-Argentino, la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatino, l’A.I.A. di Isernia e gli arbitri del torneo, i tecnici e tutti i collaboratori che si sono prodigati al massimo affinché la manifestazione riuscisse appieno».

Ha preso poi la parola il presidente provinciale di Isernia della Figc, Nino Rossi, che ha voluto fare un «elogio particolare per la sportività e lealtà di tutti i protagonisti in campo e per la perfetta organizzazione del team dell’Olympia, in particolare il professor Sica, motore principale di queste belle iniziative che da tanti anni fanno bene allo sport di tutta la collettività agnonese, anche dal punto di vista turistico, sociale ed economico».

Sono stati premiati tutti i presidenti delle società con delle pergamene e delle tine in rame simbolo della città di Agnone. Il migliore giocatore del torneo è stato giudicato l’esterno alto Gaetano Filipponi dell’Olympia Agnonese, preso in prestito dalla società amica del Sesto Campano. Sono stati premiati gli arbitri, Gabriel Perrella e Angelo Petrarca della sezione Aia di Isernia con un trofeo ricordo.



A tutti i presenti, ragazzi, genitori e tecnici la società Olympia Agnonese ha offerto un ricco buffet con prodotti tipici locali a conclusione di «una bella giornata di sport sano, in uno stadio unico in Italia, perché senza barriere» ha aggiunto Sica. E proprio per il responsabile del settore giovanile è arrivato messaggio di ringraziamento da parte della dirigenza della società di Cupello: «RINGRAZIAMO IL NOSTRO AMICO PROF. FERNANDO SICA E L’OLYMPIA AGNONESE PER LA MERAVIGLIOSA GIORNATA FATTA VIVERE AI NOSTRI RAGAZZI E LA MAGNIFICA ORGANIZZAZIONE. GRAZIE AD OGNUNO DI VOI RICORDANDO CHE IL CALCIO E’ UNA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE STRAORDINARIA».