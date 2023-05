Rinforzi in arrivo a Castiglione, l’Arma assicura: la caserma non chiude battenti

L’Arma dei Carabinieri non arretra di un solo passo sul territorio di confine tra l’Abruzzo e il Molise. Il nostro articolo dei giorni scorsi ha fatto molto rumore, facendo sobbalzare dalla sedia anche gli alti gradi dell’Arma della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Forza zero, in più di un’occasione, nella stazione di Castiglione Messer Marino, nelle ultime settimane, a causa della cronica carenza di organico e di alcune legittime necessità personali e familiari dei due soli militari assegnati al locale comando. Forza zero, per chi non avesse dimestichezza con il gergo da caserma, significa che materialmente tutto il personale di quella stazione è contemporaneamente assente.

L’effetto ultimo e inevitabile è la chiusura della stazione Carabinieri, sia pure per qualche giorno. Ciò non significa, tuttavia, come equivocato da qualcuno, che la caserma di montagna e di confine dell’Arma chiuderà i battenti per sempre. Le realtà minori, come Castiglione appunto, ma anche gli altri centri dell’Alto Molise e Vastese, si scontrano con la carenza generalizzata di organico, a livello nazionale. Dalle scuole allievi, a fine corso, le nuove forze vengono intuibilmente indirizzate presso i comandi e i reparti della territoriale che ne hanno maggiore necessità in ragione delle condizioni legate al maggior tasso di criminalità.

A destra il capitano della compagnia di Atessa, Alfonso Venturi

L’Alto Molise e Vastese, per fortuna, rientra ancora in una zona a basse densità delinquenziale e questo dato finisce per ostacolare o meglio ritardare l’invio di nuove forze. La rassicurazione ai cittadini e alle istituzioni locali, tuttavia, arriva dall’Arma che già nelle prossime settimane dovrebbe trovarsi nella condizione di poter inviare dei rinforzi presso la stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino, scongiurando quella “forza zero” che si traduce, di fatto, nell’impossibilità di svolgere anche le normali attività di prevenzione sul territorio. Nel frattempo, grazie ad una rimodulazione dei servizi su tutta la compagnia Carabinieri di Atessa, alla stazione di Castiglione sarà assicurato un costante invio di personale distaccato da altri comandi al fine di garantire le normali attività operative.

Francesco Bottone

tel: 3282757011