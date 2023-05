Venticinque dosi di cocaina in casa, denunciato dalla Squadra Mobile

Personale della Squadra Mobile della Questura di Isernia ha effettuato un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico è stata eseguita una perquisizione domiciliare, presso l’abitazione di un soggetto già noto all’ufficio investigativo per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’attività, all’interno dell’abitazione sono state rinvenute n. 25 dosi di cocaina già preconfezionate in involucri di plastica termosaldata, pronte per essere cedute.

Inoltre è stato rinvenuto e sequestrato anche denaro contante per un totale di quasi 3.000 euro, di cui l’uomo non è riuscito a giustificare la provenienza. Pertanto gli agenti della Squadra Mobile hanno deferito all’A.G. il soggetto per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990.