Dosi di cocaina e coltelli in tasca, denunciati due giovani stranieri

L’Aquila – I militari dell’Arma restano in prima linea nel fronteggiare ogni forma di criminalità che possa alterare gli equilibri di percezione di sicurezza tra i cittadini residente nel capoluogo abruzzese. I pattugliamenti in città, specie in quelle zone dove si registrano maggiori fatti di microcriminalità, sono sempre più attenti. Nei giorni scorsi le pattuglie del nucleo radiomobile, in differenti momenti, hanno sottoposto a controllo due giovani risultati sospetti agli occhi dei militari operanti. Nel primo caso, un giovane straniero è stato fermato nei pressi del terminal bus Lorenzo Natali. Il ragazzo, appena 17enne, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato con in tasca un coltello e per questo è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’arma è stata sequestrata.

Nell’altro episodio, un 21enne, è stato notato aggirarsi nei pressi di piazza Duomo e sorpreso con in tasca una dose di cocaina. La sostanza è stata sequestrata come pure la somma contante di circa 600 euro, di cui la persona controllata non ha fornito nessuna giustificazione circa il possesso. Infine, l’uomo è stato denunciato alla procura ordinaria dell’Aquila per possesso di droga ai fini di spaccio e dovrà, così, rispondere davanti al giudice adito qualora l’ipotesi di reato contestata trovasse ulteriori conferme dal proseguimento delle indagini iniziate a suo carico.

Questo il frutto del costante impegno dei carabinieri che, anche in attuazione delle direttive scaturite in sede di comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, contribuiscono a mantenere alti i livelli di sicurezza in città.