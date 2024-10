La sottosegretario Fausta Bergamotto in Molise per l’inaugurazione della “Casa del Made in Italy”

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy – sta attivando su tutto il territorio nazionale “Le Case del Made in Italy”, articolazioni territoriali destinate a diventare un punto di riferimento e di contatto attraverso il quale cittadini ed imprese potranno interfacciarsi con il Ministero nonché con l’ecosistema dei Competence Center, degli Hub di innovazione digitale e delle Case delle tecnologie emergenti.

Sono uno strumento messo a disposizione per raccogliere le esigenze delle realtà locali e svolgere, in accordo con gli altri enti e amministrazioni, azioni territoriali di promozione oltre a iniziative di valorizzazione e tutela del Made in Italy, di supporto alle imprese, di analisi e monitoraggio dei mercati locali.

L’inaugurazione avrà luogo il prossimo 11 ottobre 2024, con la presenza del Sottosegretario di Stato, On. Fausta Bergamotto, presso la sede del Palazzo delle Poste in Via San Giovanni, 55 a Campobasso.

L’evento inaugurale prevede, dopo il taglio nastro presso la sede della Casa del Made in Italy, un breve momento di incontro della Sottosegretaria con il mondo imprenditoriale molisano, presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” a partire dalle ore 15. Seguirà una Tavola Rotonda sul tema “Transizione 5.0 quale volano dell’economia molisana”, nella quale saranno trattati anche i finanziamenti messi in campo dal ministero.

La Camera di Commercio del Molise è stata direttamente coinvolta dal Ministero per un supporto organizzativo e promozionale dell’evento.