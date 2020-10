Dosi di crack e purple drank: denunciate due giovani coppie

A Sesto Campano i militari dell’Arma, nel corso di un posto di

controllo finalizzato alla prevenzione e repressione in materia di sostanze

stupefacenti, hanno intercettato un’autovettura, proveniente dal napoletano e denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Isernia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 41enne, un 34enne e due ragazze 18enni, perché trovati in possesso di dosi di crack, purple drank e stick francobollo droga, sottoposte a sequestro.

L’attenzione dei Carabinieri rimane alta sull’intera giurisdizione di

competenza al fine di garantire vicinanza al cittadino procedendo a rigorosi

controlli al fine di assicurare, in questo particolare periodo, il rispetto delle

norme.

