Dosi di marjuana pronte alla cessione occultate in casa, arrestato un 27enne

San Vincenzo Valle Roveto (AQ) – Un giovane 27enne è stato trovato in possesso di 75 grammi di marjuana, in parte già suddivisa in singole dosi, e per questo i carabinieri della stazione di Balsorano lo hanno arrestato.

Il giovane, originario della provincia di Roma, ma da tempo domiciliato in paese, negli ultimi tempi era rientrato tra le attenzioni dei militari dell’Arma che, durante i servizi di perlustrazione del territorio, avevano notato degli strani movimenti. La scorsa notte gli stessi carabinieri sono entrati in azione perquisendo l’abitazione del soggetto sottoposto a controllo. I sospetti dei militari erano più che fondati: decine le dosi di marjuana rinvenute e pronte alla cessione. In tutto sono state sequestrati 75 grammi della medesima droga. All’esito della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, occultato insieme allo stupefacente in una intercapedine delle mura di casa.

Siffatte condizioni hanno portato all’arresto in flagranza di reato del 27enne, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le ipotesi delittuose contestate al termine dell’attività di polizia giudiziaria dovranno trovare, anzitutto, conferme nell’udienza di convalida richiesta dal p.m. di turno presso la procura della Repubblica di Avezzano, che si terrà dinanzi il giudice dello stesso tribunale. Nel frattempo, l’arrestato è stato trasferito al carcere di Avezzano.