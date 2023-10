4 Novembre: la Prefetto a Capracotta per rendere omaggio alla memoria di Gasperino e Rodolfo Fiadino

Tutto pronto in Prefettura di Isernia per le celebrazioni del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Sabato mattina, alle ore 10.30, si svolgerà, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari la solenne cerimonia della deposizione della corona d’alloro in Piazza Tullio Tedeschi, e, a seguire, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti.

La Prefetto di Isernia, Franca Tancredi

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, a Capracotta, presso l’hotel Monte Campo, ove il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, d’intesa con il Sindaco di quel Comune, Candido Paglione, ha organizzato un convegno dal titolo “1943/2023. Capracotta, ottant’anni dopo”, nel corso del quale sarà ricordata anche la figura dei fratelli Gasperino e Rodolfo Fiadino, in occasione dell’80° anniversario dalla loro fucilazione da parte delle milizie naziste, avvenuta il 4 novembre 1943.