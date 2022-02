Draghi annuncia: «Lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo». E basta mascherine a scuola

Il premier Draghi: «Metteremo gradualmente fine all’obbligo del super green pass all’aperto. In classe si potranno togliere le Ffp2». Il premier, parlando agli imprenditori a Firenze, precisa che l’intenzione del Governo è riaprire tutto presto.

«La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo».

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI