Ruba sigarette per quattromila euro, denunciato un 52enne nel Chietino

Un 52enne di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per furto aggravato. Gli eventi risalgono alla tarda mattinata del 25 novembre scorso. L’uomo, dopo aver seguito i movimenti del titolare di una tabaccheria ubicata in centro città, che poco prima si era rifornito di tabacchi al Monopolio di Stato di San Giovanni Teatino, entrava in azione nel momento in cui la vittima parcheggiava il suo veicolo, carico di “bionde”, nel proprio garage di Francavilla al Mare. Il 52enne, indisturbato, forzava la porta del garage, asportando i cartoni contenenti sigarette per un valore di circa quattromila euro, dileguandosi subito dopo con il bottino.

Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare il responsabile, il quale è solito commettere reati della stessa specie e con lo stesso modus operandi, ovvero seguire, a bordo della propria utilitaria grigia, le vittima nell’atto del prelevamento delle “bionde” ed agire quando questi lasciano, per qualsiasi motivo, incustodito il loro mezzo con la merce. Furti di tabacchi che il predetto commetteva in diverse regioni del centro/nord. L’individuazione è stata possibile dopo accurata analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze raccolte. Da tempo la piccola utilitaria grigia era divenuta l’incubo dei tabaccai della zona che, tra loro, avevano segnalato il mezzo sospetto. Per tali motivi l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.