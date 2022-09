Due compleanni e l’anniversario di matrimonio non bastavano: oggi è nata anche la piccola Anisia, tantissimi auguri

L’11 settembre è una data non importante, ma molto di più, per la famiglia La Rocca-Amicarelli: in questo giorno è nata la mamma Fabiola, il papà Agostino e sempre oggi, per una singolare coincidenza, anche la principessa di casa, la bellissima Anisia. E tra l’altro proprio l’undici settembre i due giovani sposi sono convolati a nozze. Quindi oggi si sono festeggiati ben due compleanni, la nascita della piccina e il primo anniversario di matrimonio nella famiglia agnonese.

Fiocco Rosa, dunque, in casa La Rocca-Amicarelli. Questa mattina presso l’ospedale di Campobasso è venuta alle luce la piccola Anisia, con un parto naturale e quindi non programmato, per l’immensa gioia di papà Agostino e mamma Fabiola. Quale miglior regalo per i due sposi se non la nascita della loro primogenita! Gli auguri più sinceri ed affettuosi per questo giorno così speciale e pieno di gioia giungono dai nonni, dagli zii e dalle cuginette Irene e Giulia. E si associa volentieri alle felicitazioni e agli auguri anche la redazione dell’Eco.