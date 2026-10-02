Due ettari di cannabis lungo il torrente Verrino, piantagione scoperta e distrutta dalla Finanza nei boschi attorno a Salcito

I finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso e del Reparto Aeronavale Abruzzo, nell’ambito di mirate attività sviluppate nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti, hanno censito e monitorato alcune aree della provincia al fine di individuare l’eventuale…

I finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso e del Reparto Aeronavale Abruzzo, nell’ambito di mirate attività sviluppate nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti, hanno censito e monitorato alcune aree della provincia al fine di individuare l’eventuale presenza di coltivazioni illecite di marijuana.

In tale contesto, nel territorio del Comune di Salcito (CB) è stata individuata un’imponente attività illecita di messa a coltura di cannabis, occultata all’interno di una vasta area boschiva di proprietà demaniale.

La sinergica manovra condotta dai militari del Gruppo di Campobasso e dalla Sezione Aerea di Pescara, con la partecipazione del Reparto Aeronavale Molise, ha permesso di dare avvio a un’operazione di polizia giudiziaria che ha interessato un’area di oltre 2 ettari adiacente al Torrente Verrino, in cui erano presenti oltre 1560 piante di cannabis indica, disposte in filari ordinati e regolari. La piantagione, già in avanzato stato di fioritura e pronta per la mietitura, era costantemente alimentata da un articolato ed esteso impianto di irrigazione.

A seguito del sequestro delle piante e dell’impianto di irrigazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso che coordina le attività, si è proceduto alla distruzione di tutte le piante con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Le indagini avviate per individuare i soggetti che hanno realizzato e gestito la piantagione, sono tuttora in corso.

Oltre ad aver tempestivamente impedito la diffusione di un ingente quantitativo di sostanze pericolose per la salute, attraverso tale intervento, è stato inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio della provincia di Campobasso per la produzione di sostanze stupefacenti, sottraendo, al mercato illecito, un rilevante quantitativo di marijuana che avrebbe potuto fruttare un profitto illecito di circa due milioni di euro.

Il rilevante risultato operativo conseguito, dimostra l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica nel contrasto all’illecito mercato degli stupefacenti e la piena collaborazione in tale ambito tra Forze di Polizia ed Autorità Giudiziaria.