Due forchette Gambero Rosso per la “Trattoria dai Paesani” a Tokyo

«Un altro importante traguardo raggiunto dopo due anni ”tosti” da un punto di vista professionale. “Barcollo ma non mollo” potrebbe essere il nostro nuovo motto. Il premio “Due forchette Gambero Rosso” sarà ancora un nuovo punto di partenza, e non un traguardo, per soddisfare al meglio chi ha sempre avuto fiducia in noi. Grazie mille e… andiamo avanti».

Sono le parole di Giuseppe Sabatino, per tutti Peppino, noto imprenditore nel settore dell’enograstronomia, originario di Castelguidone, che gestisce, insieme allo chef Davide Fabiano, originario di Roccaspinalveti, la ormai celebre “Trattoria dai Paesani” a Tokyo, in Giappone. Già nota per essere una sorta di tempio della gastronomia abruzzese in Giappone, ora la trattoria gestita dai due “paesani” conquista un altro importante riconoscimento: ben “due forchette” assegnate dal Gambero Rosso ai migliori ristoranti italiani nel mondo.

Agli amici “paesani” i migliori complimenti dalla redazione dell’Eco.