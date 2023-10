Due fronti di fuoco, l’Alto Molise sotto attacco. I Vigili del fuoco combattono contro i piromani

L’ Alto Molise è sotto attacco : due roghi appiccati dalla mano vigliacca e criminale di uno o più piromani, in posti distanti, in modo da rendere più complesse le operazioni di spegnimento. Il primo rogo sulla fondovalle Verrino, dove già nei giorni scorsi il piromane si era divertito ad innescare le fiamme; il secondo incendio in località Vallone la Rocca, al confine tra il territorio di Agnone e quello di Belmonte del Sannio. In questo ultimo caso, inoltre, le fiamme sono state innescate in due punti diversi, distanti qualche centinaio di metri, per avere la sicurezza che l’incendio partisse. Tutte le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone sono già operative a combattere contro le fiamme, con l’ausilio di altri uomini e mezzi inviati sul posto dal comando provinciale di Isernia.

