Due incidenti sulle strade del Molise: sei feriti, uno in gravi condizioni

Due incidenti stradali nel primo pomeriggio di oggi, sulle strade della provincia pentra. Il primo incidente sulla statale 158 nei pressi di Colli a Volturno dove due autovetture sono entrate in collisione; due feriti lievi. Il secondo incidente a Rionero Sannitico sulla SS652, anche in questo caso ci sono stati feriti, ben quattro di cui uno grave. In entrambi i casi oltre ai Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia sono intervenuti i Carabinieri, Polizia Stradale, personale del 118 e personale Anas.

