Duo Duettango con il pianista Filippo Arlia e il bandoneonista Cesare Chiacchiaretta

Due gli appuntamenti in programma nel primo fine settimana di febbraio per la Cinquantesima Stagione dei Concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Sabato 01 febbraio alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila e Domenica 02 febbraio all’Auditorium dell’Istituto “E. Fermi” di Alba Adriatica, sempre alle 18, si esibirà il Duo Duettango formato dal pianista e direttore d’orchestra Filippo Arlia e dal bandoneonista Cesare Chiacchiaretta che i critici di settore considerano uno dei migliori interpreti dello strumento in letteratura.

In programma brani celeberrimi di Astor Piazzolla, il compositore che con la sua opera ha elevato il tango a musica d’arte, portandolo dai locali della periferia di Buenos Aires alle sale da concerto di tutto il mondo.

Il programma musicale del concerto segna un viaggio nella musica del compositore, celebrata con alcuni dei suoi brani più rappresentativi: tra questi i più famosi sono sicuramente Oblivion, melodia utilizzata nella colonna sonora del film Enrico IV di Marco Bellocchio del 1984, Adiós Nonino, scritto nel 1959 dopo la morte improvvisa del padre, Escualo del 1979, La muerte del Ángel tratta dalla Suite del Ángel del 1965.

A incorniciare il programma due brani celeberrimi che rappresentano altrettante espressioni della musica argentina del XX secolo. Il primo è Por una cabeza del 1935, portata al successo da Carlos Gardel e ancora oggi canzone simbolo dell’era dell’espansione planetaria del tango. Il secondo è il tema principale tratto dalla colonna sonora del film Il postino con la quale Luis Bacalov vinse il premio Oscar nel 1996; il brano fu registrato da Héctor Ulises Passarella, uno dei più grandi bandoneonisti viventi che nel 2021 si è esibito come solista e direttore dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese proprio in un programma che celebrava il centenario della nascita di Astor Piazzolla.

Biglietti acquistabili in prevendita su ciaotickets.com o direttamente in loco a partire dalle 17.00 per entrambe le date.

I Protagonisti

Duettango nasce nel 2008 dall’intuizione di Filippo Arlia con Cesare Chiacchiaretta. Nel 2015 il duo ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York con una sentita standing ovation da parte del pubblico americano. Nel 2016 è stato protagonista della prima mondiale di “Maria di Buenos Aires” di Astor Piazzolla in Italia. Nel 2017, con la partecipazione straordinaria del violinista Fernando Suarez Paz del famoso “Quinteto Nuevo Tango” di Piazzolla, la coppia pubblica l’album “Duettango” per Fonè Records. Uscito in 16 paesi del mondo, il disco ha riscosso un immediato e notevole successo sulle principali testate giornalistiche ed è stato presentato in diretta su Rai Radio 3 per i Concerti del Quirinale a Roma.

Duettango é stato premiato dalla Fondazione “Astor Piazzolla” di Buenos Aires con il “Piazzolla Award 2018” per il migliore disco dell’anno. Il 2020 è la volta dell’Album “Non solo Tango”, un live recording realizzato in analogico a Pontedera da Fonè Records con lo sponsor di Museo Piaggio; la traccia n. 11, Libertango, si posiziona nel 2021 tra i primi 10 ascolti di iTunes in Argentina.

Il duo vanta importanti collaborazioni con musicisti di fama nazionale ed internazionale.