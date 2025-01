Ncc: l’associazione Sistema Trasporti apre una sede regionale anche in Abruzzo

Sistema Trasporti, l’associazione per il trasporto privato di NCC e bus turistici, sbarca anche in Abruzzo. Nella giornata di ieri, infatti, si svolta la prima assemblea degli associati abruzzesi della confederazione di imprese che si è fatta carico, negli anni, delle sempre crescenti criticità che attanagliano l’ampio settore dei trasporti.

Alla presenza del presidente nazionale Francesco Artusa, i nuovi associati hanno tenuto la loro prima assemblea regionale eleggendo all’unanimità come presidente regionale Luigi Colalongo.

«Sistema Trasporti vanta nella sua compagine quasi 1400 imprese offrendo loro servizi di consulenza, convenzioni e azioni di rappresentanza delle imprese di Ncc per troppo tempo lasciate sole, – commenta Francesco Artusa – si è fatta portavoce dei loro diritti esclusivi battendosi in campo politico e commerciale. L’obiettivo originario era quello di eliminare la frammentarietà e abbiamo creato, negli anni, un sistema sempre più inclusivo e capillare che ci permette di affrontare le attuali esigenze e anche quelle che verranno – aggiunge -. Siamo in continua evoluzione e oggi inauguriamo anche la sede abruzzese il cui neo eletto presidente è Luigi Colalongo».

«L’impegno che oggi assumo è sfidante, – spiega Colalongo. – Ringrazio il presidente Artusa per l’opportunità e i colleghi per la fiducia accordatami. Insieme a questi ultimi anche in Abruzzo metteremo al centro dei nostri obiettivi la tutela degli interessi della categoria e la crescita qualitativa delle nostre imprese affinché’ si possa rispondere sempre meglio alle crescenti esigenze di mobilità che l’utenza ci richiede – aggiunge -. E lo faremo coinvolgendo tutti i soggetti interessati, stakeholders, istituzioni e legislatore. Obiettivi ambiziosi ma giusti e raggiungibili».