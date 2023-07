È salito al cielo don Mimì Fazioli, il cordoglio dell’Ordine dei giornalisti del Molise

«È salito in cielo il collega don Mimì Fazioli, vicario generale della diocesi Trivento, ricoverato da tempo al “Cardarelli”. Il cordoglio dell’Ordine ad un giornalista che ha dato tanto alla nostra comunità in termini formativi, di cultura e di ascolto. Un saluto speciale ad un uomo al quale ero molto legato e per il quale nutrivo sincera ammirazione». Così Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, alla notizia della scomparsa del sacerdote e giornalista pubblicista. Al cordoglio del presidente Cimino si associa quello della redazione dell’Eco, testata giornalistica che il caro don Mimì leggeva sempre con attenzione.

Correlati