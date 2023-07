Tornareccio Music Camp 2023, il borgo si accende con musica, laboratori e spettacoli

Tornano la musica, il divertimento e la magia negli angoli più suggestivi del borgo, con la terza edizione di Tornareccio Music Camp, in programma dal 17 al 21 luglio.

Saranno cinque giorni di laboratori e concerti curati e promossi dal Comune di Tornareccio, dall’associazione culturale L’Olandese Volante e dal Centro Didattico Musicando di Pescara, in collaborazione con il Coro Contrappunto, l’Associazione Amici del Mosaico Artistico e la Pro Loco di Tornareccio.

L’evento, che vede la direzione artistica della maestra Manuela Martinelli, sarà come di consueto strutturato in laboratori, ai quali parteciperanno oltre 40 ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo, eventi musicali e concerti, che si terranno in paese e nella suggestiva cornice naturalistica di Monte Pallano, e ad altre iniziative, sempre inerenti al mondo della musica e della promozione del territorio, che sono gli obiettivi principali della manifestazione.

Nel programma dei corsi, spiccano il laboratorio di musica d’insieme per flauti a cura della maestra Manuela Martinelli, il laboratorio di musica da camera con i maestri Myriam Anzini e Federico Del Principio e il laboratorio orchestrale a cura del maestro Riccardo Rossi. Ospite della terza edizione del Music Camp è il maestro Bruno Giordana, sassofonista di grandi cantautori italiani, da Renato Zero a Fiorella Mannoia, che incontrerà i ragazzi e si esibirà – il 20 luglio – con il Film Opera Ensemble in un emozionante viaggio musicale in ricordo del M° Ennio Morricone. Parteciperà all’edizione di quest’anno anche Maxi Manzo, giovane artista italo-argentino di origini tornarecciane, che è peraltro coordinatore per l’Abruzzo nominato dal ministero degli Esteri nell’ambito del progetto sul Turismo delle radici.

Tra gli altri eventi in programma: il concerto in contrada San Giovanni (18 luglio), l’esibizione dei “Giovani interpreti” alla Sala Polifunzionale (19 luglio) e il concerto finale dell’Orchestra del Tornareccio Music Camp che si terrà il 21 luglio nel teatro naturale di Monte Pallano, dove per una sera la ricchezza storica, la natura incontaminata e le note musicali confluiranno in uno spettacolo unico nel suo genere. Monte Pallano, con la sua area archeologica, è un luogo al quale il Comune di Tornareccio tiene molto, tant’è che avvierà a breve per la zona un piano di riqualificazione con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo e il Polo Museale dell’Abruzzo.

“Il Tornareccio Music Camp è un evento prezioso per il nostro paese – spiega il sindaco Nicola Iannone – perché ha portato in un territorio già ricco per la sua arte, con i famosi mosaici, e per le sue eccellenze, prima tra tutte il miele, una delle espressioni artistiche più elevate, la musica. Siamo felici di ospitare per il terzo anno consecutivo i giovani musicisti del Music Camp che, con il loro percorso e con l’interazione che riescono a creare con i ragazzi del territorio, contribuiscono a rinsaldare la forte tradizione musicale del nostro paese”.

“La grande novità dell’edizione di quest’anno – aggiunge la direttrice artistica Manuela Martinelli – è la partecipazione del noto strumentista Bruno Giordana, che offrirà ai partecipanti una bella occasione per condividere competenze ed esperienze nell’ambito musicale. Tornare a Tornareccio con il Music Camp è portare la musica in un contesto culturale, storico e artistico già molto importante, ma è soprattutto offrire ai ragazzi, amanti di questo straordinario mondo che è la musica, una ricca e nuova esperienza”.