“E…state a Duronia” con iniziative per grandi e piccoli, l’intero programma

Tutto pronto per gli eventi estivi che allieteranno i turisti e i cittadini di Duronia, il paese del Gigante, monumento naturale regionale del Molise.

Una serie di iniziative per grandi e piccoli si terranno dal 7 al 19 agosto con l’intento di valorizzare il territorio, le tradizioni, la cultura, le bellezze paesaggistiche e di creare momenti di condivisione e di convivialità.

Si partirà il 7 agosto con l’inaugurazione della prima edizione del Simposio di scultura che ha come tema “L’amicizia scolpita nella pietra”. Arriveranno a Duronia sei giovani scultori che fino al 12 agosto, in tempo reale, realizzeranno delle opere di scultura a tema e che diventeranno poi patrimonio del Comune di Duronia e quindi elementi di arredo del paese.

Il 10 agosto spazio alla formazione e al corso BLSD che vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza del primo soccorso. In contemporanea sul tratturo per i più piccoli ci saranno delle letture. L’11 agosto torna la Cena in Bianco che avrà come location uno dei luoghi più suggestivi del paese, località San Tommaso. Il giorno successivo a conclusione del Simposio di scultura, durante un vernissage, saranno presentate le opere realizzate dagli scultori.

Il 13 agosto valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del paese attraverso Cammina, Duronia!, manifestazione giunta alla sua decima edizione durante la quale ci sarà un momento dedicato alla lezione di dialetto e a conclusione ci sarà la presentazione del secondo volume sui 25 anni della storia di Cammina, Molise! a cura di Giovanni Germano.

Il 14 agosto il pomeriggio sarà dedicato alla storia di Duronia attraverso il racconto di Franco Valente e lo stesso giorno ospiti della comunità duroniese saranno i turisti e i viaggiatori del progetto Passaporto del Molise, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Molise.

Il 16 e il 17 agosto i protagonisti saranno i bambini che, divisi in squadre, si sfideranno in giochi e gare.

Il 18 agosto l’intero pomeriggio sarà dedicato al mondo delle api e del miele, ci sarà infatti la presentazione e la degustazione dei mieli molisani e del gelato artigianale a cura dell’Associazione apiario di comunità Valle del Trigno.

Il 19 agosto torna la sfilata della dodda, giunta alla sua dodicesima edizione e la sagra della polenta. Per l’occasione dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30 ci sarà l’apertura del Museo Geofisico con visite guidate gratuite.

Un programma civile che prevede anche intrattenimento musicale la sera in piazza, momenti conviviali, cinema all’aperto, mostre fotografiche, di pittura, scultura e artigianato.

Il 27 agosto, invece gita fuori porta ad Alberobello e Polignano a Mare.

Non solo il paese location delle manifestazioni, ma anche le borgate, in particolare presso il Santuario dell’Assunta a Santa Maria torna la “sagra d r Spzzat” il 17 agosto. Al programma civile poi si affianca il programma religioso.