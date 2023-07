Pietrabbondante, foresteria del teatro sannitico: si cerca un gestore

«Un ulteriore importante passo nel percorso, in atto, di modernizzazione del nostro paese. Oggi è stato pubblicato l’avviso d’asta per l’affidamento in concessione, mediante contratto di locazione, dell’immobile di proprietà comunale da destinarsi ad attività di foresteria». L’annuncio è del sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo.

L’immobile in questione, di recente realizzazione, e il suo uso quale foresterie, cioè di alloggio temporaneo per turisti e visitatori, rientra nell’ambito del programma Arcus 2010-D.I. “Teatro Sannitico, Santuario Domus Romanae”, quale struttura a servizio delle attività di logistica per il parco archeologico di Pietrabbondante. La carenza di posti letto, infatti, rappresenta un ostacolo al turismo nei piccoli centri montani e con questo nuovo servizio l’amministrazione comunale intende colmare una lacuna. L’asta pubblica sarà esperita mediante pubblico incanto, con il criterio delle offerte segrete. Il canone mensile a base d’asta dovuto al Comune è di milletrecento euro.

La partecipazione all’asta pubblica è riservata agli operatori o associazioni che svolgano o intendono svolgere attività di foresteria, in possesso di tutti i requisiti previsti per l’esercizio delle attività in argomento. «Non sono ammesse offerte in ribasso o condizionate e si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta» spiegano dal Municipio. La durata della locazione è stabilita in anni trenta con decorrenza dalla stipula del contratto. La relativa gara è indetta per il giorno 30 agosto 2023. Tutta la documentazione è consultabile sulla home page del sito internet del Comune www.comune.pietrabbondante.is.it.