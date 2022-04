Eccellenza: al ‘Civitelle’ arriva il Guglionesi, l’Olympia vuole tornare alla vittoria

L’Agnonese riparte dalla sfida contro il Guglionesi, team che staziona a metà classifica nel massimo torneo regionale. Dopo la sconfitta interna con i pugliesi del Pietramontecorvino e il pareggio di Ururi, due gare con episodi arbitrali contestatissimi e costati la vetta, i granata intendono tornare a dialogare con i tre punti. A riguardo segnali positivi sono arrivati dall’amichevole svolta giovedì al ‘Civitelle’ contro la juniores del Campobasso, che ha visto l’undici di D’Ambrosio superare i rossoblu per 5-1.

Nel pomeriggio, dunque, l’Olympia è chiamata a non sbagliare prestazione soprattutto per riprendersi il secondo posto in classifica attualmente occupato dall’Isernia che, nell’anticipo di ieri, ha espugnato Sesto Campano grazie ad un gol nel finale (86’) di Negro. Tra i padroni di casa dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, rientrare l’attaccante Marco D’Aguanno, domenicaa scorsa assente per infortunio. All’andata proprio un gol di D’Aguanno evitò la sconfitta agli altomolisani.

A dirigere Agnonese – Guglionesi, designato Giuseppe Morello di Tivoli che sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Palazzo e Carlo Marinelli entrambi di Campobasso.

In serie D, girone F, rinviata la gara tra Vastogirardi – Recanatese a causa di casi Covid nella rosa molisana.

Le gare in programma oggi: Volturnia – Venafro, Agnonese – Guglionesi, Cliternina – Ururi, Castel di Sangro – Termoli, Bojano – Campodipietra, Altilia – Pietramontecorvino.

Le gare di ieri: Sesto Campano – Isernia 0-1; Campobasso 1919 – Gambatesa 3-2.