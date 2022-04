Contrasto al bullismo: ad Agnone 18 studenti di Romania, Turchia, Grecia e Isole Azzorre

Contrastare il bullismo, l’aggressività e i pregiudizi tra gli studenti adolescenti, proponendo attività focalizzate sulla mutua comprensione, sulla tolleranza, sul multiculturalismo e sullo spirito civico.

Da domani e fino all’8 aprile l’istituto omnicomprensivo ‘D’Agnillo’ di Agnone ospiterà 18 studenti e 8 insegnanti provenienti da Romania, Turchia, Grecia e Isole Azzorre, per la realizzazione di uno dei cinque scambi culturali previsti dal progetto ‘Peer Impression: A Common framework for raising tolerance and mutual understanding in Europe’ (Punto di vista fra pari: un quadro di riferimento comune per promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca in Europa).

Il progetto intende promuove, inoltre, lo spirito di tolleranza, di fair play e di empatia attraverso la cooperazione interculturale e la comunicazione fra studenti di diversi Paesi europei. L’ambiente internazionale del progetto offre, sia agli studenti che agli insegnanti, l’opportunità di acquisire la conoscenza della cultura e della civiltà di altre nazioni, di maturare una maggiore consapevolezza della dimensione europea dell’apprendimento e di migliorare la competenza comunicativa in lingua inglese.

Il tema che verrà sviluppato ad Agnone è quello del Fair play, pertanto gli studenti di ogni singolo gruppo presenteranno in inglese i loro video sull’argomento e si improvviseranno anche attori nella rappresentazione di una miniopera teatrale in inglese sullo stesso tema. In un momento in cui la pace e gli ideali democratici su cui l’Europa si fonda sono seriamente minacciati, questa esperienza, che i nostri studenti avranno l’onore e il privilegio di vivere, è la prova che, solo attraverso la conoscenza e il rispetto reciproci, si possono sconfiggere i pregiudizi e che il dialogo fra i popoli non solo è possibile ma è l’unica via per costruire la pace.