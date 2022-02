Eccellenza, insidia Venafro per l’Agnonese. Russo: “Chiediamo supporto ai tifosi”

Seconda trasferta consecutiva per l’Olympia Agnonese, che nell’anticipo di domani, sfida il Venafro al ‘Marchese Del Prete’ in una gara intrisa di ricordi. In molti infatti ricordano gli epici scontri negli anni ’80 quando granata e bianconeri dettavano legge sugli infuocati campi campani. In questo caso il palcoscenico è il campionato regionale molisano dove gli uomini guidati da Michele D’Ambrosio proveranno a restare al comando della graduatoria dopo l’ottimo successo riportato a Bojano. L’undici del presidente Mario Russo giunge all’appuntamento forte di sette successi consecutivi e con in canna i recuperi dell’attaccante Kone e del difensore Tizzani che hanno finito di scontare le squalifiche.

“Non sarà affatto una passeggiata – afferma il numero uno del club altomolisano alla vigilia del match – Notoriamente il rettangolo di Venafro per noi è molto ostico, tuttavia se siamo i primi della classe un motivo ci sarà. Dunque, andremo per giocarcela a viso aperto nel pieno rispetto dell’avversario ma senza alcun timore reverenziale. Invito i nostri supporters a starci vicino in un momento che reputo vitale per il proseguo di una stagione avvincente come quella svolta fino ad oggi”. Inutile dire che uscire indenni dal ‘Del Prete’ sarebbe un ulteriore messaggio alle principali antagoniste (Termoli e Isernia) per la vittoria finale. Venafro – Agnonese è anche sfida tra bomber: Luigi Rega da una parte, Crescenzo Picozzi dall’altra, entrambi con 14 reti all’attivo. Ad arbitrare il derby con fischio d’inizio alle ore 15, il signor Paolo Isoardi della sezione di Cuneo, gli assistenti: Griguoli e Marone.

Gli anticipi di sabato 26 febbraio: Us Venafro – Olympia Agnonese; Campodipietra – Gambatesa.

Le gare di domenica 27 febbraio: Altilia – Castel di Sangro; Ururi – Campobasso 1919; Cliternina – Bojano; Pietramontecorvino – Sesto Campano; Guglionesi – Volturnia. Mercoledì 2 marzo: Termoli – Isernia.