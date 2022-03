Eccellenza: l’Altilia non si presenta, vittoria a tavolino per l’Olympia Agnonese

Vittoria a tavolino (0-3) per l’Olympia Agnonese che nella trasferta di Pietravairano registra l’assenza dell’Altilia Samnium. I padroni di casa non si sono presentati con l’arbitro Giancarlo Lazzerini che dopo il riconoscimento ha assegnato il successo ai granata. L’Olympia tornerà in campo mercoledì nel recupero con la Cliternina. Nelle altre gare in programma nel pomeriggio, vittoria del Termoli sulla Volturnia per 4-0, mentre l’Isernia si è sbarazzata del Gambatesa con il risultato di 3-1.

Tutti i risultati della 22^ giornata: Campodipietra – Campobasso 3-2 (giocata ieri); Venafro – Cliternina 1-0 (giocata ieri); Altilia Samnium – Agnonse 0-3 (a tavolino); Aurora Ururi – Castel di Sangro 5-1; Termoli – Volturnia 4-0; Isernia – Gambates 3-1; Pietramontecorvino – Bojano 3-1; Guglionesi – Sesto Campano 1-2.

La nuova classifica: Termoli (-1) 57; Agnonese* 54, Campodipietra 52, Isernia 51, Sesto Campano 43, Venafro 39, Ururi 32, Guglionesi* 30, Bojano 28, Pietramontecorvino 25, Gambatesa 22, Campobasso* 1919, Castel di Sangro, Cliternina* 18, Volturnia 15, Altilia 3. * una gara in meno.