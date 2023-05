Ecopsicologia e psicologia ambientale, siglato l’accordo con l’ordine degli psicologi

Siglato l’accordo tra Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette e il WWF Abruzzo Montano, rappresentati dai rispettivi presidenti, per avviare una collaborazione con l’obiettivo di «supportare e divulgare lo sviluppo di attività ed eventi, promuovere l’ecopsicologia e la psicologia ambientale favorendo il recupero dell’equilibrio tra l’uomo e natura, il cambiamento attivo dei comportamenti che generano nocumento alla biodiversità, ai suoi equilibri e al benessere psico-fisico delle persone, nonché di tutte le azioni accessorie e complementari volte a rafforzare la cooperazione e la sinergia tra le parti, lo sviluppo di future azioni e progettualità nell’ambito della tutela e valorizzazione ambientale, della promozione del turismo lento e dell’ecoturismo e, più in generale, della promozione ed inclusione sociale e culturale».

La lettera d’intenti, siglata in data 20/04/23, deliberazione n. 55 del 2023, prevede, tra le attività in programma, oltre all’elaborazione di progetti, piani e interventi specifici per attuare i propri scopi statutari in maniera sinergica e valorizzare e sviluppare la propria base sociale/i propri iscritti e il territorio nel quale si opera, lo sviluppare esperienze pilota innovative nel campo dell’ecopsicologia e la psicologia ambientale, dell’educazione alla sostenibilità, della formazione e del coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse al fine di garantire la conservazione della biodiversità; promuovere attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, culturale e delle risorse locali; promuovere e sviluppare attività e progettazione partecipata tra cittadini, imprenditori ed enti locali; rafforzare le competenze locali attraverso azioni mirate, con particolare attenzione ai giovani.

L’Ordine delle psicologhe e degli psicologi e le Associazioni si impegnano, pertanto, a far conoscere tali problematiche, a sensibilizzare i propri associati e a far arrivare a quante più persone possibili un messaggio di rispetto della Natura e della Biodiversità della nostra Regione, contribuendo alla sostenibilità e a stili di vita ecologicamente compatibili.