Educazione e sensibilizzazione le “armi” contro la violenza sulle donne

«La violenza sulle donne è una piaga sociale che si estende in tutti i Paesi del Mondo. Perciò l’organizzazione delle Nazioni Unite decise di istituire, nel 1999, questa importante giornata, perché questa ricorrenza caricasse anche le istituzioni di una nuova responsabilità sul tema, una responsabilità collettiva. E’ compito di ognuno di noi, nel proprio quotidiano, combattere la violenza sulle donne con quelle armi che possono aiutare a contrastarla: la divulgazione, l’educazione, la sensibilizzazione, il supporto, la denuncia. Non smettiamo mai di immaginare una società migliore. Non smettiamo di lavorare alla sua realizzazione. Grazie all’Istituto Omnicomprensivo G. N. D’Agnillo di Agnone per le preziose iniziative».

E’ il commento che arriva dal Comune di Agnone che ha preso parte alle iniziative poste in essere nella cittadina, in mattinata, dagli alunni delle scuole. A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore al sociale Enrica Sciullo.