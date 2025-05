Eletto Papa Leone XIV, Marsilio: «Che il suo magistero sia da guida per la pace e la giustizia»

Il cardinale americano Robert Francis Prevost è stato eletto Papa dal Conclave; si è dato il nome di Leone XIV. «A nome della giunta regionale e dell’intero popolo abruzzese mi unisco alla gioia del mondo cattolico per l’elezione di Papa Leone XIV. Mi auguro che il suo magistero possa essere da guida per la pace e la giustizia nel mondo, con la speranza di poterlo avere presto ospite nella nostra Regione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Camminare insieme. Per costruire la pace. Nella sinodalità. Che è camminare insieme, impegno vivo nel quale i Comuni credono perché è per tutti e per tutte. È stato anche il titolo della nostra penultima Assemblea. Camminare insieme vale anche per i Comuni, per le comunità, per gli Enti locali. Grazie ai Cardinali per questa scelta, che apertura, pastorale, capace di creare ponti, di generare unità. Abbiamo bisogno di ponti. Buon lavoro da Uncem, dai Sindaci, dai Comuni al nuovo Papa, Leone XIV, il cardinale Prevost“.

Così Marco Bussone, Presidente Uncem, Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani