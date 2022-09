Elezioni, candidati M5S ad Agnone per incontrare attivisti e cittadini

I candidati alle elezioni politiche del M5S Molise incontrano domani – venerdì 23 settembre – in piazza Unità d’Italia cittadini, attivisti e simpatizzanti. All’incontro, in programma alle ore 12, oltre ai candidati Ottavio Balducci, Annamaria Belmonte, Riccardo Di Palma, Pasquale Casmirro e Maria Del Mirto, ci saranno anche Antonio Federico, coordinatore regionale del M5S e Andrea Greco, capogruppo in Regione Molise del MoVimento.

