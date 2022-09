Sport e salute, lezioni gratis al campo da padel ‘Carlo e Bruno Cicchese’ di Agnone

Giornata a porte aperte per chiunque volesse avvicinarsi alla disciplina del padel. Domani mattina – sabato 24 settembre – a partire dalle ore 9,30 l’istruttore di primo livello Msp, Marcello Pollice impartirà lezioni gratuite a quanti intendono impugnare la classica racchetta utilizzata sul campo ‘Carlo e Bruno Cicchese’ realizzato alle spalle dell’ospedale civile dall’Associazione ‘Agnone Padel’. Inoltre, sempre Pollice sarà a disposizione per corsi e lezioni individuali di gruppo. L’offerta – spiegano i promotori dell’iniziativa – è rivolta in particolare a bambini e adolescenti, ma più in generale a chi ha intenzione di iniziare a praticare la nuova disciplina atterrata per la prima volta in alto Molise, questa estate. La stessa associazione annuncia che a breve il campo verrà coperto per consentire l’attività anche nel periodo invernale. Uno sforzo non indifferente che conferma l’operato di svolgere una sana e divertente attività motoria. Per qualsiasi info contattare il recapito telefonico: 3333144424.

