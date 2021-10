Elezioni Capracotta: 412 contro 66, Paglione rieletto sindaco con l’86 per cento

La sfida era solo sulla carta, ma certo la percentuale è bulgara. Candido Paglione rieletto sindaco di Capracotta con un sonoro 86 per cento dei consensi, a dimostrazione di quanto l’amministrazione uscente sia benvoluta in paese. Il dato non è ancora ufficiale. L’unica cosa certa è che Paglione continuerà a fare il sindaco del “tetto” dell’Alto Molise per i prossimi cinque anni almeno.

LE PREFERENZE

Candido Paglione 412 sindaco eletto

Pasquale Di Nucci 64

Marino Amicone 11

Nicola Beniamino 22

Alessio Comegna 44

Maurizio De Renzis 37

Nicola Di Tanna 23

Pierino Di Tella 48

Gianpietro Fiadino 58

Vincenza Giuliano 51

Michela Romandino 1

+++++++++++++++++++++++++

Voti 66 candidato sindaco Massimiliano D’Achille

Galasso Giuseppe 19

Celestino Walter Cercé 7

Ventresca Lucia 6

Cusimano Calogero 2