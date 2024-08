Emergenza idrica a Roccaspinalveti: il Comune mette a disposizione le docce del palazzetto dello sport per chi non ha acqua da giorni

Una crisi idrica senza precedenti, con il Comune che per lenire i disagi della popolazione mette a disposizione addirittura le docce e i bagni del palazzetto dello sport ai concittadini che sono senza un goccio d’acqua da giorni. Non è la cronaca dal fronte di guerra, ma è la realtà che si registra a Roccaspinalveti.

«Nelle contrade interessate dall’emergenza idrica, ovvero Bisceglie, Santa Giusta, parte di Serre e Pontone, la situazione resta critica. – comunicano dal Municipio – Ad oggi la Sasi non riesce a garantire l’approvvigionamento ad alcune decine di utenze se non con l’ausilio di autobotti».

L’amministrazione comunale di Roccaspinalveti, guidata dalla sindaca Claudia Fiore, ha attivato già da alcuni giorni il COC (Centro Operativo Comunale) per la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione colpita dalla emergenza idrica. E ora «mette a disposizione dei cittadini coinvolti, da questa sera e fino al termine dell’emergenza, gli spogliatoi e le docce del palazzetto dello sport, dalle ore 19.30 alle ore 21».

Cento anni fa si andava alla fonte a prendere l’acqua, un secolo dopo bisogna andare in luogo pubblico per potersi lavare, per una banale doccia.

«Nella fascia oraria indicata, – spiegano dal Comune – la struttura verrà presidiata dalla Protezione Civile che fornirà indicazioni e assistenza; fornirà un servizio di approvvigionamento idrico che andrà a implementare quello della Sasi. Il servizio sarà attivo da lunedì 12 agosto. Invitiamo chi non l’avesse ancora fatto ad attivare sul proprio cellulare il servizio WhatsApp del Comune di Roccaspinalveti per ricevere informazioni e aggiornamenti in tempo reale».