Auto in fiamme sull’autostrada, intervento dei Vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio autovettura al Km. 495,350 della A14 in direzione sud. Il conducente è stato pronto a fermarsi in corsia di emergenza prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. Sul posto anche la Polizia stradale e personale dell’ente Autostrada per la regolazione del traffico che ha subito forti rallentamenti.

