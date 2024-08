Emergenza idrica, sindaco di Schiavi di Abruzzo contro tutti: “Ci hanno lasciato soli” (video)

Luciano Piluso intevistato da l’Eco online

Durissimo intervento ai microfoni de l’Eco online del sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso in merito all’emergenza idrica che il Comune del Vastese vive in questi giorni. Il primo cittadino: “Siamo stati lasciati soli, diverse frazioni sono ancora senz’acqua. Stiamo facendo il possibile, ma con le nostre forze e i pochi mezzi a disposizione è davvero complicato riuscire a dare risposte a tutti”. E intanto lievitano i costi, già arrivati a circa 30mila euro, per fronteggiare il problema. Spese che graveranno sul bilancio comunale e quindi sulle tasche dei cittadini.