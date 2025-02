Enogastronomia: Passarè porta l’eccellenza del Molise al ‘Taste 2025’ di Firenze

Dall’8 al 10 febbraio, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà Taste, la prestigiosa kermesse enogastronomica giunta alla sua 18^ edizione. Tra i protagonisti Passarè, il brand nato dall’intuizione dell’imprenditore agnonese Massimo Iaciancio, che rafforza la visibilità del Molise nel panorama nazionale dei prodotti di qualità.

“Ogni nostro liquore racconta una storia del Molise. Prendiamo l’Amaro Infinito: non è solo un elisir, ma un’esperienza da gustare lentamente, dove ogni sorso racconta l’equilibrio perfetto tra tradizione e maestria artigiana. O l’Amaro IS, che rappresenta l’essenza stessa del nostro territorio – un concentrato di erbe, fiori e radici appenniniche che custodiscono l’anima del Molise in ogni bottiglia. I nostri prodotti non sono semplici bevande, sono il racconto di un’identità, di un patrimonio culturale che scorre come un liquido prezioso”, dichiara Massimo Iaciancio, un passato tra i campi di calcio e le passerelle dell’alta moda grazie all’amicizia con l’indimenticata Krizia.

L’evento, che quest’anno ha scelto il tema delle “costellazioni”, vedrà la partecipazione di oltre 750 aziende, di cui 150 al loro esordio. Come spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine, “le nostre aziende sono come stelle che si illuminano individualmente ma sanno anche combinarsi in nuove costellazioni”.

I numeri dell’edizione 2024 sono significativi: 11.000 visitatori totali, di cui 8.250 operatori settoriali (7.150 buyer) e 600 tra giornalisti e media. L’internazionalità dell’evento è confermata dalla presenza di 750 compratori provenienti da oltre cinquanta paesi, con una particolare rappresentanza di Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Giappone e Corea del Sud.

Passarè di Massimo Iaciancio si prepara dunque a brillare tra le eccellenze del food & beverage italiano, portando il gusto e la tradizione del Molise sotto i riflettori di un palcoscenico nazionale.