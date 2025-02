Capracotta tra i tre Comuni molisani premiati da Plastic Free per l’impegno ambientale

Capracotta si distingue nel panorama molisano come uno dei tre comuni premiati da Plastic Free per il 2025, confermando l’impegno del territorio montano verso la sostenibilità ambientale. Il comune isernino, insieme a Petacciato e Termoli della provincia di Campobasso, ha superato una rigorosa valutazione basata su 23 criteri stabiliti dall’associazione ambientalista. In tutto sono 122 i Comuni italiani che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

L’annuncio è avvenuto a Montecitorio durante una conferenza stampa alla presenza dell’on. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati. Il riconoscimento premia l’impegno dell’amministrazione comunale nella lotta contro gli abbandoni illeciti, nella promozione di comportamenti responsabili e nelle opere di sensibilizzazione sul territorio.

Giuseppe Fabbiano, referente regionale Plastic Free, ha espresso particolare soddisfazione per il risultato ottenuto: “Le amministrazioni hanno dimostrato un impegno concreto nelle iniziative di sensibilizzazione e sostenibilità ambientale, segnalando come l’attenzione all’ambiente sia diventata centrale nelle politiche comunali.”

Ad illustrare l’impegno dell’associazione sui territori e l’impatto dell’azione di sensibilizzazione sulle amministrazioni sono stati Luca De Gaetano (fondatore e presidente Plastic Free), Margherita Maiani (Segretario generale) e Lorenzo Zitignani (Direttore generale).

Il premio, che prevede una valutazione da una a tre “tartarughe gold”, verrà consegnato l’8 marzo a Napoli presso il Teatro Mediterraneo, durante una cerimonia che celebrerà l’impegno ambientale delle amministrazioni locali virtuose. Il Molise, con i suoi tre comuni premiati, si inserisce in un quadro nazionale che vede l’Abruzzo in testa con 16 comuni premiati, seguito da Sicilia (14), Puglia e Veneto (12), Lombardia e Campania (10).