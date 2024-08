Show elettorale o impegno per la gente? Sindaco Agnone immortalato mentre distribuisce acqua ai residenti

C’è chi lo considera uno show elettorale, altri a cui piace la sua dedizione resa tra la gente. Il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia immortalato in un video dove aiuta gli operai del Comune a distribuire acqua alle abitazioni del paese. Non è questa la prima volta che Saia si rende protagonista di simili iniziative. In un recente passato, infatti, è stato fotografato, sacco in spalla, a distribuire ai commercianti della cittadina il sale durante il periodo invernale.

Oggi per affrontare il problema dei rubinetti a secco per gran parte della giornata, il Comune ha messo a disposizione un’autobotte che, su richiesta, porta acqua direttamente nelle abitazioni. In un video, si vede lo stesso sindaco impegnato personalmente in questa operazione, persino di notte. E sui social si scatenano i commenti dei cittadini. Alcuni dei quali riconoscono al primo cittadino l’impegno messo in campo, altri lo criticano di lassismo per una problematica che andava risolta in tempi non sospetti. Negli ultimi giorni a venire incontro alla richiesta di aiuto di Agnone, il Comune di Belmonte del Sannio.