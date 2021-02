Entra nello scavo, resta schiacciato dal terreno: muore un operaio di 57anni

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Paglieta. Un uomo è rimasto ucciso, schiacciato da uno spostamento improvviso del terreno all’interno di uno scavo.

L’incidente intorno alle ore 17 a Paglieta, in contrada Turaglie. Un operaio di nazionalità rumena di 57 anni, sposato e residente a Paglieta, impiegato in una ditta edile del posto, dopo aver realizzato uno scavo per il passaggio della rete fognaria, della larghezza di circa 60 cm e profondo due metri, è sceso all’interno della traccia al fine di sistemare una tubazione. Proprio in quel momento, per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è rimasto schiacciato da un improvviso spostamento del terreno.

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto, per le opportune verifiche, una pattuglia di Carabinieri di Paglieta, un equipaggio del 118, i Vigili del fuoco, il medico legale e un medico del lavoro. La salma, su disposizione della Procura di Lanciano, è stata affidata ai familiari.