Era in quarantena, ma girava in auto: Carabinieri Agnone denunciano 50enne

Era risultato positivo al Cornonavirus e di seguito sottoposto a regime di quarantena. Nonostante le ferree restrizioni un cinquantenne se ne andava in giro a bordo della sua autovettura. Un episodio che non è sfuggito agli uomini dei Carabinieri della compagnia altomolisana. I militari, dopo averlo fermato e accertato che era sottoposto all’isolamento, non hanno potuto far altro che denunciarlo all’autorità giudiziaria per violazione delle norme sanitarie.

Sempre i Carabinieri ad Isernia hanno sanzionato 4 persone che non utilizzavano correttamente la mascherina di protezione e altre sue per essere state sorprese a circolare dopo le 22,00 senza un motivo ben preciso e giustificato.

A Venafro 6 le persone multate per aver omesso l’uso della mascherina e un commerciante responsabile di non aver fatto rispettare il distanziamento sociale tra i suoi clienti. Inoltre nel corso di specifici servizi i Carabinieri di Venafro hanno denunciato due uomini trovati in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in località Trivento. Ai due sono stati sequestrati 7 grammi di eroina e 2 di hascish.

Infine a Sesto Campano un uomo è stato deferito per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo stesso, in via precauzionale, è stato privato delle armi regolarmente detenute